ÄRILEHT BRÜSSELIS | Šotimaa suurima piirkonna rahvasaadik Brexitist: tegu on väga lootusetu olukorraga

„Nii nagu me räägime ülejäänud Ühendkuningriigist Šotimaal teist, gaeli keelt, hääletasime meie Brexiti rahvahääletuse ajal teisiti – me väga tahtsime teiega siia ühendusse edasi jääda, kahjuks ei hääletanud aga ülejäänud Ühendkuningriik Euroopa Liitu jäämise poolt,” rääkis täna pealelõunal Brüsselis Euroopa piirkondade ja linnade nädala avapaneelis Šoti suurima piirkonna, ca 235 200 elanikuga Highlandi volikogu liige Kristeen Currie.

„Tõrjutud ühiskonnagrupid tunnevad end Šotimaal rohkem kaasatuna kui mujal Ühendkuningriigis – ja see on tänu Euroopa Sotsiaalfondile,” ütles Currie, viidates võimalikele põhjustele, miks Šotimaa on tugevamalt EL-i toetanud kui ülejäänud Suurbritannia. „Ma usun, et vanad teguviisid ei toimi enam – ma pean silmas nii raha mõjuvõimu kui hirmutavate sõnumite külvamist,” lisas ta.

Inimesed on kaotanud lootuse

Siiski tõdes Currie, et täna – rohkem kui kunagi varem –, vajavad nii šotlased kui ka ülejäänud britid seda, et keegi aitaks kogu selle Brexiti segaduse sees taastada inimestel usu. „Inimeste jaoks, kes elavad Ühendkuningriigis, on praegu tegu väga lootusetu olukorraga – nad ootavad, et keegi tuleks taas sõnumitega, mis räägivad ühiskondlikust sidususest, ühtekuuluvusest ja teineteise mõistmisest,” nentis ta.

Samas kõlas täna Brüsselis alanud Euroopa piirkondade ja linnade nädala avaürituste raames ka sõnavõtte, mis rõhutasid sedagi, kuidas Brexit on oma veidral moel aidanud ülejäänud Euroopa Liitu hoopis rohkem kokku tuua.