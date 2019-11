ÄRILEHT KOPENHAAGENIS | Kas meretuulepargid on kuldvõtmeke, et Euroopas kliimaneutraalsus saavutada?

„Palju aastaid olen suure huviga jälginud meretuuleenergia arenguid. Veel mõned aastad tagasi oli meretuuleenergia arendamine vaid Euroopa-keskne, tänaseks on see juba üleilmne sektor. Maailm ootab, et meretuuleenergia saaks täie võimsusega tööle hakata,” ütles konverentsi avakõne pidanud Taani kroonprints Frederik.

Taani on olnud tuuleenergia arengu esirinnas maailmas juba 1970. aastatest, kui just seal arenati välja esimene tuulik. Seda rolli tugevdas 1991. aasta, kui seal avati maailma esimene, Vindeby meretuulepark. Sellest ajast peale on taanlastest saanud kõige suurimad eksperdid meretuuleenergia alal ning nende teadmistel ja kogemusel on oluline roll ka Euroopa energiaülemineku tagamisel.

Ka selle aasta augustis avatud Skandinaavia suurim meretuulepark Horns Rev 3 asub Taani territoriaalvetes, kuigi kuulub Rootsi riiklikule energiafirmale Vattenfallile. Pargis on 49 meretuulikut. Nende koguvõimsus on 407 MW ja sellega suudavad nad varustada 425 000 Taani majapidamist. Täna tuleb 40% Taanis tarbitavast elektrist tuuleenergiast.

Kroonprintsi järel sõna võtnud Taani kliima-, energia- ja ehitusminister Dan Jørgensen meenutas 30 aastat tagasi aset leidnud Berliini müüri langemist – kuidas noored tulid tänavatele protsestima ja selle käigus langes ka Euroopat eraldanud müür.

„Nüüd, 30 aastat hiljem, protestivad noored taas tööstuste vastu. Nad tahavad, et nende sõna kuulda võetaks, et neil oleks tulevik. Nad usuvad, et kliimamuutused röövivad neilt tuleviku. Me peame neid kuulama ja võtma vastutuse ning tegutsema,” rõhutas Jørgensen, kes usub, et rohelise energia kasutuselevõtt kujundab ümber ka meie ühiskondi.