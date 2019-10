ÄRILEHT KÜSIB | Miks pole Nordica kunagi tõsiselt kaalunud Tallinna-Riia lennuliini?

Vastab Toomas Uibo, Nordica kommunikatsioonijuht.

Liinilennundus toimib võrgustikuna, kus lennufirmade omavaheline koostöö on liiniarenduses otsustava tähtsusega. Kui rääkida Riiast või ka näiteks Helsingist, siis need on Eesti inimeste jaoks eelkõige sõlmjaamad, mille kaudu lennatakse edasi järgmistesse sihtkohtadesse.

See osakaal inimesi, kes lendaksid ainult Tallinnast Riiga, on kaduvväike. Sama kehtib ka Helsingi puhul, kuhu minnakse pigem laevaga. Küll aga toimib Tallinna-Riia liin airBalticu jaoks, kes veab reisijaid Läti pealinnast oma lennukitega kaugematesse sihtkohtadesse. Samamoodi on Finnairil kasulik täita enda Helsingist väljuvaid lende Tallinnast reisi alustavate inimestega.

Nordica on pakkunud peamiselt otseliine, mis on reisijale suuresti ka sihtpunktiks ega asu bussi või laevasõidu kaugusel. See muidugi ei tähenda seda, et meie lendude peal pole nö transiitreisijaid. Ikka on, aga fookus on olnud pigem otselendude pakkumisel, et inimesed saaksid varahommikul sihtkohta ja õhtuks koju tagasi.