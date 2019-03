ÄRILEHT MADRIIDIS | Eestlased ja soomlased asuvad maineka ettevõtte abil ühist lennujuhtimise süsteemi looma

Thalesi lennuliikluse korraldamise valdkonna viitsepresident Jean Ferré sõnul muudab kasvav õhusõidukite arv lennuliikluse korraldamise keerulisemaks ja nõuab tihedamat koostööd lennunduse sidusrühmade ja eriti aeronavigatsiooni teenuste osutajate vahel.

"Sõlmitud leping näitab, et EANS ja ANS Finland töötavad süstemaatiliselt turu väljakutsetele vastamiseks. Mul on hea meel, et saame mõlema organisatsiooniga koostööd teha, et pakkuda ühte TopSky ATC süsteemi, mis võimaldab kontrollida nii Soome kui ka Eesti õhuruumi," ütles Ferré.

EANS on Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv, kaasaegne ja dünaamiliselt arenev ettevõte, mille põhitegevuseks on kohalike ja rahvusvaheliste lendude korraldamine Tallinna lennuinfopiirkonnas.

ANS Finland vastutab Soome õhuruumi kasutamise ning lennutranspordi korraldamise teenuste osutamise eest Soome lennujaamades ning õhuruumis tervikuna. Teenused hõlmavad Soome õhuruumi haldamist, lennunduse otsingu- ja päästeteenuseid ning lennuliikluse voogude juhtimist.

Thales on rahvusvaheline liider lennunduse, kosmose, kaitse, julgeoleku ja transpordi tehnoloogia valdkonnas. Maailmatasemel tehnoloogia, 65 000 töötaja kombineeritud kogemus ja tegevus 56 riigis on muutnud Thalesi oluliseks osapooleks, et tagada avalikkuse turvalisus, kaitsta olulist infrastruktuuri ja riikide julgeolekuhuve kogu maailmas.

Kolmepoolne leping sõlmiti 12.-14. märtsil Madriidis toimunud maailma suurima lennuliikluse konverentsil ATM Congress 2019.