ÄRILEHT MADRIIDIS | Euroopa lennundust ootab ees sama hull suvi kui mullu. Küll aga on hilinemistele piiri tõmbamiseks lahendus olemas

„Mul on kahju seda öelda, aga eelolev suvi ei saa olema eelmise aasta suvest erinev,” märkis Euroopa Komisjoni liikvuse ja mobiilsuse peadirektoraadi eestlasest peadirektor Henrik Hololei täna Madriidis toimunud rahvusvahelisel lennunduskonverentsil ATM Congress 2019, viidates kasvavate lennumahtude tõttu tekkinud olukorrale, mis tõi mullu suvel kaasa tohutult suure hilinenud lendude osakaalu.

Kui mullu püstitas Euroopa lennundussektor kõigi aegade rekordi – esimest korda leidis aset üle 11 miljonit lennu ja lennureisijate arv küündis 1,2 miljardini, näidates sellega ligi 4% kasvu võrreldes 2017. aastaga –, tõi see mullu suvel kaasa ka olukorra, kus iga viies lend hilines (26%) ja seda keskmiselt 49 minutit. Võrreldes 2013. aastaga on hilinemiste arv kasvanud 279% ehk sisuliselt kolmekordistunud.

Hololei selgituse kohaselt on just kasvavate lennumahtudega toimetulek üks kolmest suurest väljakutsest, millega Euroopa lennundus täna silmitsi seisab. Seejuures väärib väljatoomist, et üksnes ligi 15% juhtudel on lendude hilinemiste põhjuseks lennundussektori töötajate streigid ja 25% juhtudel kehvad ilmastikutingimused.

Ülekaalukalt suurimaks ehk 60% hilinemiste põhjustajaks olid lennuliiklusteenuse osutajate endi võimetusega kasvavate lennumahtudega toime tulla, sealhulgas ka personali vähesus. Hololei sõnul oli šokeeriv ka asjaolu, et 27% Euroopa lennuvõrgustikus hiljaks jäänud lendude taga oli mullu suvel üksainus lennuliiklusteenuse osutaja. "See ei ole ei vastuvõetav ega jätkusuutlik," toonitas ta.