ÄRILEHT MADRIIDIS | Maailma suurimal lennuliikluse messil on esimest korda esindatud ka Eesti ettevõtete lahendus

"Lisaks on võimalik süsteemi integreerida erinevate teiste tarkvarasüsteemidega või kasutada lahendust oma spetsiifilise süsteemi väljatöötamise aluseks," rääkis Link. Süsteemi arendustegevusse on kaasatud oma ala eksperdid nii lennunduse kui IT valdkonnast, et tagada süsteemi maksimaalne ohutus.

"Arendamise käigus oleme katsetatud erinevaid kõrgtehnoloogilisi lahendusi ning nende sobivust igapäevastesse reaalsetesse lennujuhtimise olukordadesse, tagamaks seeläbi kõrgeima kvaliteedi ja lennuohutuse," tõi Cybernetica müügijuht esile. Hetkel on käimas prototüübi arendus tooteks ning süsteemi sertifitseerimine.

Kuna 12.-14. märtsil Madriidis toimuval maailma suurimal lennuliikluse konverentsil – mis toimub sel aastal seitsmendat korda ja kus on üle 8000 osaleja –, on kohal maailma juhtivad lennundusvaldkonna ettevõtted, siis on see ka Eesti ettevõtete lahenduse jaoks hea koht, kus seda tutvustada. Üritusest võtavad osa 136 riigi lennundusettevõtted ja -eksperdid.

Liiklusteeninduse AS-i ja Cybernetica AS-i eesmärgiks on arendada irdtorn välja multitorni lahenduseks, mis võimaldab juhtida mitme lennuvälja lennuliiklust ühest asukohast. "Riik on seadnud eesmärgiks viia lennuliiklusteenuste osutamine kõigil Eesti lennuväljadel Liiklusteeninduse AS-i haldusalasse, mis tähendab seda, et peame suutma tagada lennuohutuse nii Tallinnas, Pärnus, Tartus, Kuressaares kui Kärdlas," selgitas ettevõtte juht Üllar Saaremäe.

Tema sõnul on selle efektiivseks teostamiseks on ird- ja multitorni lahendus hädavajalik. Euroopas on irdtornide suurimad kasutajad Norra ja Rootsi, irdtornide kaudu kontrollitakse liiklust just väiksematel lennujaamadel. Lisaks aitaks uudne lennujuhtimise süsteem muuta regionaalsetel lennuväljadel tööjõu kasutamise (kulu)efektiivsemaks.