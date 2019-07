Ärinaise Tiiu Järviste firma kukkus põhja: pehme juht ja kahtlane raha idast

Vähemalt sellise pildi maalib anonüümseks jääda soovinud allikas Äripäevale tegevusloa kaotanud maksevahendaja GFC siseelust. Lisaks ennustas GFCs rahapesu tõkestamisega tegelenud endine töötaja ettevõtte peatset hukku, kui mullu lahkumisavalduse pettunult lauale pani.

GFC juht Andrey Danchak märgib aga, et rahapesuvastane võitlus on küll tähtis, aga meetodid on valed: „Praegu toimuv on nagu lugu patsiendist, keda kägistatakse püksirihmaga, et peatada ninaverejooksu,“ lausus ta.

