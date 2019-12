Ärinaist Tiiu Järvistet kahtlustatakse 8 miljoni omastamise katses, ta on koos kahe teise töötajaga kinni peetud

Prokuratuuri ja politsei teatel peeti üleeile, 9. detsembril rahapesus kahtlustatavatena kinni 36-aastane Andrii, 56-aastane Tiiu ja 40-aastane Aleksei.

Kriminaalasjas seni kogutud tõenditele tuginedes on alust arvata, et GFC-s on 2018. aastal varjatud rahapesukahtlaseid tehinguid, mille tulemusena on makseasutuse kaudu liikunud ligi kolm miljonit eurot kuritegelikust tegevusest saadud raha. Lisaks esitati Tiiu Järvistele endale kahtlustus selles, et ta püüdis omastada ligi kaheksa miljonit eurot.

Vahistas kaks inimest

Riigiprokurör Marek Vahingu sõnul on kriminaalmenetluse raames GFC tegevuse kontrollimiseni jõutud prokuratuuri, keskkriminaalpolitsei, kaitsepolitsei ja finantsinspektsiooni koostöö tulemusena. Finantsinspektsioon on GFC-lt tegutsemisloa ära võtnud ning äriühing selles valdkonnas edasi ei tegutse. Kriminaalmenetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei ja juhib riigiprokuratuur.

„Oleme partnerasutustega suunanud oma tähelepanu võimalikele Eestis tegutsevatele professionaalsetele rahapesijatele. Koostöö tulemusena oleme kontrollimas Eestis makseasutusena tegutsenud GFC Good Finance Company AS-i töötajate suhtes tõusetunud rahapesu kuriteokahtlusi,“ märkis vahing.

Tema sõnul on kriminaalmenetluse eesmärk lisaks tõe väljaselgitamisele ennetada ja tõkestada Eesti rahandussüsteemi ja majandusruumi kasutamist rahapesuks ning seeläbi suurendada ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust ja läbipaistvust.