Äripäev kahtlustab riigi peaprokuröri Lavly Perlingut ja peaminister Jüri Ratast kokkumängus

Samuti tõstatub küsimus, kui läbipaistvad ja kontrollitavad on kokkuleppemenetlusega lõppevad kohtuasjad.

Riigi peaprokurör Lavly Perling, kelle ametiaeg lõppeb oktoobris, ütles, et kohtus kevadel peaministriga ja tõdes, et ka Keskerakonna kriminaalasjad tulid jutuks - kuid need olla tavalised vestlused, mis ei puuduta menetlusi ega tõendeid.

Ajakirjanik helistas mitu korda peaminister Jüri Ratasele, kes aga ütles küsimust kuuldes, et tal on koosolek, ja lõpetas kõne.

