Äripäev: Linnamäe paiskas kuulutusteärid müüki

Panganduskuluaarides liigub informatsioon, et müügis on Margus Linnamäele kuuluvad kuulutuseärid, näiteks City24, KV.ee, osta.ee ning samasugused Läti ja Leedu kuulutusteportaalid. Teadaolevalt on nende kuulutusteportaalide vastu huvi üles näidanud mitu välisinvestorit.

