Äripäev selgitab eilsete küberrünnakute tagamaad: need algasid pärast Ida-Viru krüptomiljonäride politseiuurimise loo avaldamist

"Eile toimusid Äripäeva venekeelse sõsarlehe Delovõje Vedomosti saidil dv.ee teenustõkkerünnakud ehk DDoS-id, mis tekitasid häireid kõigis Äripäeva veebides," teatas Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel täna lehe tellijatele. Ta lisas, et Äripäeva IT-juhi Toomas Jõgi sõnul oli tegemist ulatusliku ja suure rünnakuga, aga hetkel on veebide töökindlus taastatud.

Kuigi küberrünnakute tegija pole teada, saab väljaanne siiski öelda, et need algasid pärast seda, kui Delovõje Vedomosti avaldas loo, et politsei uurib Ida-Viru krüptomiljonäride Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko asutatud firma tegevust. Ettevõtjad ise eitavad seost firmaga, millega investorid kaotasid kümneid tuhandeid eurosid.

"Delovoje Vedomosti andis loo avaldamiseks täna õiguse teistele Eesti venekeelsetele uudismeediaportaalidele. Äripäev avaldab peagi samuti selle artikli," sõnas Mandel.

Tõrked Äripäeva ja tema sõsarväljaannete lugemisel algasid eile hommikul kella 10-11 vahel, õhtul kella 16-ks sai väljaandeid taas veebist lugeda.