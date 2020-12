Eesti politsei on alustanud kriminaalmenetlust, et uurida, kas tegemist võib olla investeerimiskelmusega. On olemas ka teised märgid, mis viitavad Turõgini ja Potapenko seosele ettevõttega.

Loe lähemalt Äripäevast.

Esmaspäeval avaldas selle loo Äripäeva venekeelne väljaanne Delovõje Vedomosti, kelle sait dv.ee sattus seejärel teenustõkkerünnakute ehk DDoS-ide alla, mis tekitasid häireid kõigis Äripäeva veebides.

Tõrked Äripäeva ja tema sõsarväljaannete lugemisel algasid esmaspäeva hommikul kella 10-11 vahel, õhtul kella 16-ks sai väljaandeid taas veebist lugeda.