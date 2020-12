Äripäeva venekeelset väljaannet tabas ulatuslik küberrünnak, mis mõjutab kogu meediamaja tööd

Äripäev Foto: Andres Putting

Eesti majandusväljaannet Äripäev tabas mõned tunnid tagasi küberrünnak ja siiani on nende veebilehed maas. Väljaanne teatab oma Facebooki lehel, et tegu on ulatusliku ja suure DDoS ründega.