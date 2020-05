Äripartner väidab, et dokumendil on e-allkiri - kas saan seda usaldada?

Alustame lihtsast: Eestis on digitaalallkiri ja kvalifitseeritud e-allkiri sisuliselt sünonüümid. Kvalifitseeritud e-allkirjal on käsitsi kirjutatud allkirjaga samaväärne õiguslik toime. Kui õigusaktis või lepingus nõutud vorm on digiallkiri, siis peab see olema QES allkiri. Kui õigusaktis või lepingus on nõutud dokumendi kirjalik vorm, siis sobib allkirjastamiseks üldjuhul nii dokumendi paberkandjal omakäeliselt allkirjastamine kui ka digiallkirjastamine.

Keerulisem on olukord AdES allkirjadega. Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS) sätestab, et elektrooniliseks allkirjaks on ka digitaalallkiri. Järelikult on „elektrooniline allkiri" laiem mõiste kui digitaalallkiri. Kui AdES allkirjaga dokument vastab TsÜS-is ette nähtud elektroonilise vormi tingimustele, siis peaks ka seda lugema võrdsustatuks kirjaliku vormiga. Samas puudub selle kohta hetkel selge praktika.

Kindlasti ei saa AdES allkirja lugeda digiallkirjaks, st kui seaduses või lepingus on nõutud digitaalselt allkirjastamine, sobib ainult QES allkiri. Samas kui on nõutud dokumendi kirjalik vorm või elektrooniline vorm, võiks TsÜS-i sõnastuse järgi ka nõuetele vastav AdES allkiri tegelikult olla piisav. Kindlasti tuleb arvestada, et AdES allkirja puhul on tõenäoliselt keerulisem allkirjastaja isikus veendumine. Samuti tuleb silmas pidada, et AdES allkirja õiguslik tähendus on vaieldav. Kui tehing tuleb sõlmida kirjalikus vormis, tasub võimalusel eelistada kvalifitseeritud e-allkirja (nt digiallkiri).

Viimaks jääb veel uurida Simple Electronic Signature. Sellise e-allkirjaga dokumenti saab kirjalikus vormis dokumendiks pidada vaid väga erandlikel juhtudel. Allkirja mehhaanilisel teel jäljendamine loetakse omakäelise allkirjaga võrdseks üksnes juhul, kui selle kasutamine on poolte vahel tavaline ja teine pool viivitamata ei nõua omakäelist allkirja. Allkirja mehhaanilisel teel jäljendamine tähendab näiteks templijäljendit, koopiat, trükitud allkirja vms sarnast lahendust. Tegemist on erandiga ja ka praktikas on vaidluse tekkimise potentsiaal kõrge. Sellise allkirjastamise puhul on väga raske, kui isegi mitte võimatu tõendada, kes tegelikult dokumendi allkirjastas.