Äriregistri pidaja vastab Laidi kriitikale ettevõtete varade kantimise kohta: osalt on taoline olukord võimalik

Homme viimast päeva maksu- ja tolliameti juhina ametis olev Valdur Laid juhtis oma viimases intervjuus Eesti Päevalehele tähelepanu ühele võimalikule koroonakriisiga kaasneva ohule, kus ettevõtted võivad hakkavad likvideerijate kaudu võlgadesse jäänud ettevõtteid maha jätma ning sellega võib kaasneda riigile nö lootusetu võla portfell.

„Arvan, et meil seisab ees olukord, kus hoolimata heast maksekuulekusest hakkab riigi ees tekkima

piltlikult öeldes lootusetu võla portfell. Seal on väga oluline, et ei mindaks seda teed, kus ettevõtted hakkavad likvideerijate kaudu kehasid maha jätma. Liigutavad oma äritegevuse ja töötajad teisse kehasse ning võlad – nii riigi kui ka teiste võlgnike ees – jäävad mahajäetud kehasse,” kirjeldas Laid.

Justiitsministeerium sõnul on olnud neid, kes süsteemi kuritarvitavad

Seetõttu pole tema sõnul maksu- ja tolliamet praegu põrmugi rahul arengutega äriregistri ümber. „See lubab ettevõttel olla juhatuse liikme ja aadressita ning teha kõiki neid tegevusi, mis majanduslikus mõttes sellist ebakorrektset tegevust võimaldavad. Näen, et siin on riigil nii mõndagi võimalik ära teha, ja me ise pressime seda justiitsministeeriumi suunal,” lausus teisipäeval viimast päeva maksuameti juhina ametis olev Laid.

Justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Kertu Laadoga tõdes, et paratamatult on taoline olukord, kus ühingul puudub mingil hetkel juhatus ja/või aadress, võimalik. „Võtame näiteks olukorra, kus juhatuse liige sureb või astub tagasi. Teisalt on meile teada asjaolu, et leidub neid, kes seda võimalust kuritarvitavad. Näiteks kui osaühingu ainuosanik astub tagasi juhatuse liikme kohalt, jättes ühingu juhtorganita,” sõnas ta.

Samas on Laadoga kinnitusel justiitsministeerium nende murekohtadega tegelenud oma revisjonide käigus ja planeerinud ka mitmeid meetmeid, millest ühe näitena saab tuua hetkel riigikogus menetlusel oleva pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), mille kohaselt on ette nähtud, et juhatuse puudumisel laieneb pankrotiavalduse esitamise kohustus ka osanikule või nõukogu liikmele.