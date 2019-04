Ärisaladusi varastanud Hiina spioonid tekitasid ettevõttele sadade miljonite eurode väärtuses kahju

Ajaleht toob info varastajatena välja ettevõtte teadus- ja uurimisüksuse kõrgetel kohtadel töötajad. Spioonid pääsesid mitmete aastate jooksul ligi ettevõtte USA sisevõrkudele. Hiljem anti varastatud info üle Hiinale.

Ettevõte ise ei suutnud tõendeid Hiina valitsuse osalemise kohta esitada, märgib väljaanne, mis viis läbi iseseisva juurdluse.

Andmete vargusega on väljaande andmetel seotud ASMLi konkurent, 2014. aastal asutatud firma XTAL. Konkurendi kaastöötajad kasutasid varastatud andmeid selleks, et aasta hiljem mitmeid ASMLi suurkliente enda juurde meelitada. Mullu detsembris esitas XTAL pankrotiavalduse.

XTALi emafirma on Hiina Dongfang Jingyuan, kirjutab ajaleht, lisades, et viimane on seotud Hiina teadus- ja tehnikaministeeriumiga ning saab riigilt toetust, tugevdamaks Hiina positsioone mikroelektroonika turul, sealhulgas valdkondades, kus Hollandi ettevõte on maailma liider.