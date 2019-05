Armastatud helilooja Raimonds Pauls jättis maksud maksmata

Telekanali RigaTV 24 saates esinenud Pauls avaldas oma maksuvõla suhtes arusaamatust, kinnitades, et kõik maksud tema poolt teenitud honoraridelt on juba makstud.

Kuid maksuameti juht Ieva Jaunzeme kinnitas, et armastatud helilooja maksuasjad on ametnike poolt juba läbi vaadatud ning nüüd tuleb see teema ka Paulsiga läbi arutada.

„Arvesse tuleb võtta kõik makstavad summad. Me kutsume maesrto enda juurde ja vaatame koos kõik üle, mis juhtus, millised summad ta sai eelmisel aastal. Me jõuame kõiges selgusele,” lausus Jaunzeme.