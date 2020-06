Armastatud laulja firma käive kasvas, kasum aga sai kannatada Tanel Saarmann reporter RUS

Ivo Linna 70, Kuressaare Foto: Irina Mägi

Majandusaasta aruannete esitamisega on sel aastal tavapärasest rohkem aega. Eriolukorra tõttu on see tähtaeg lükatud 31. oktoobri peale. Ometi on ka neid ettevõtteid, mille omanikud on seda teinud nagu igal aastal, enne juulikuud. Üheks selliseks firmaks on laulja Ivo Linna ja tema abikaasa Imbi Linna ettevõte Hõbekelluke OÜ. Mis aruandest selgub?