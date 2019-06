Armastatud näitlejapaari perefirma sissetulekud hakkasid taastuma. Ka tegutsevad nad kenas kasumis

Kui 2016. aastal deklareeris näitlejapaari ühisfirma ligi 120 000 euro suuruse käibe ja ligi 76 000 euro suuruse kasumi, siis 2017. aastal tabas OÜ-d Susorro korralik tagasilöök. Käive jäi sisuliselt sama suureks kui eelneva aasta kasum, piirdudes 76 568 euroga. Kasuminumber langes 22 185 euro peale.

Eelmisel aastal suudeti käivet taas kasvatada, see ulatus üle 85 000 euro. Kasuminumber jäi aasta varasemast vähemaks, piirdudes 17 704 euroga. Majandusaruandest selgub, et näitlejapaari perefirma sissetulekuallikaks olid 2018. aastal erinevaid kultuuriteenuseid: filmirollide esitamine, etenduste andmine, mitmesugused reklaamiteenused.

Ka on aruandes märgitud, et etttevõtte olulisteks koostööpartneriteks on olnud Rahvusooper Estonia, MTÜ Ühendus R.A.A.A.M., OÜ Orbital Vox Stuudiod, MTÜ Thors Productions, Ajar Stuudiod OÜ.

„Koostöös MTÜ-ga Thors Productions toodeti telesarja ENSV, koostöös Rahvusooperiga Estonia toodi lavale muusikal “Viiuldaja katusel”. Osutati mitmesugust reklaamiteenust. Taska Filmiga koostöös toodeti film ”Klassikokkutulek 3”,” kirjeldatakse OÜ Susorro aruandes.

Käimasoleval, 2019. aastal on planeeritud jätkata reklaamiteenustega, osaleda filmide, teleseriaalide ja lavastuste loomeprotsessides.

Malmsteini ja Toompere 2006. aastal asutatud ettevõtte OÜ Susorro põhitegevuseks on märgitud teatri- ja tantsuetenduse lavastamine ja esitamine. Kuigi mõlemad on ettevõtte juhatuse liikmed, on Creditinfo andmeil tegelikuks kasusaajaks Malmstein.