Armastuse keerulistel lahinguväljadel seiklevast Martin Repinskist saab aina kõvem ärimees

Esimene neist hakkab tegelema võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse investeerimisega. Ülivärske ettevõttena ei ole rohkem infot selle kohta võimalik leida.

Täpselt samal päeval loodud Lackey OÜ on suunatud aga kinnisvara haldamisele või haldusega seotud tegevustele. Seega tundub Repinski kõndivat investeerimise radadel.

Kaks firmat on mehel juba varasemast ajast. Kurikuulsa Konju Kitsefarmi 2018. aasta oli kordades kasinam kui eelnevad. 17 438 eurose käibe juures tegi see 15 195 eurot kasumit. Seejuures kasvasid nii firma omakapital kui ka bilansimaht. Käivad jutud, et Repinski plaanib kitsefarmi maha müüa. Eesti Ekspress kirjutas sealsest olukorrast aastaid tagasi ning selle loo tõttu jäi Repinski ilma maaeluministri ametist.

Veider firma on aga De Molkerei Nordic OÜ, mille mees lõi 2017. aastal. Firma nimes on mainitud üht Hollandi firmat, kust Repinski kitsefarm väidetavalt juustu ostis ja kodumaise pähe müüs. Ettevõte tundub seisvat jõude ehk mingit tegevust selle alt tehtud ei ole.

Niisiis tundub, et Repinski on sel nädalal püsti pannud koguni kaks uut isiklikku pensionisammast.