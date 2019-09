Aroomiõlidega massaaž ja teised uhked spa-teenused: Hiina lemmikloomatööstus kasvab hüppeliselt

Loomaomanike kulutused lemmikule on muidugi erinevad. Nii saab osa omanikke hakkama 40 dollariga kuus, teised kulutavad lemmikutele samal ajal 700 dollarit.

Hiina põllumajandusülikooli veterinaariakolledži asedekaan Lin Degui hinnangul on lemmikloomatööstuse hüppelise kasvu põhjuseks riigi sisemajanduse kogutoodangu kasv. Samuti inimeste ning loomade vahelise sideme suurenemine.

Urbaniseerumine ning demograafilised trendid nagu elanikkonna vananemine ning madal sündivus on toonud lemmikloomaomanike kasvu. Noored inimesed on avatumad ning soovivad lemmikloomadele üha rohkem kulutada.

SmellMe lemmikloomakeskuse peaveterinaar Cui Mingjun selgitas, et kui varem võeti lemmikloom peamisel selleks, et näiteks majapidamist kaitsta või siis peremehe ellu rõõmu tuua, siis tänapäeval, mil inimeste teadlikkus on kasvanud, saavad lemmikloomadest üha enam olulised perekonnaliikmed. „Lemmikloomatööstus teeb läbi kiiret kasvu,“ tõdes ta.

SmellMe lemmikloomakeskuse töötaja Qiao Ziwen tõdeb, et erinevad lemmikloomadele pakutavad teenused koguvad üha suuremat populaarsust. Näiteks eeterlike õlidega massaaž või erinevad spa-protseduurid „Sarnaselt inimestele vajavad ka lemmikloomad lõõgastust,“ selgitab ta