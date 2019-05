ARUTLUS | Mille alla võiks paigutada teise samba raha, kui Isamaa viib oma valimislubaduse ellu ja inimesed saavad säästud välja võtta?

Kõigepealt pean tunnistama, et kuna ma ise pole vaevunud endale teist pensionisammast kunagi tegema, siis pole ma ka sellega seonduva peale ülemäära oma ajurakke kulutanud. Siiski oman üldist seisukohta, et säästa on mõistlik ja et teine pensionisammas polnud oma algsel kujul ülemäära hea lahendus.

Kuna asjad on selle koha pealt juba paremuse suunas liikunud, olen üldiselt olnud teise samba kohustuslikuks jätmise poolt, olen selle kohta ka sõna võtnud ega ole suuremat edasi mõelnud. Samas võimalus selle üle suunas mind omajagu uutele radadele.

Esimene küsimus on muidugi, kas jätta oma raha teise sambasse või see välja võtta. Kuigi iseenesest on see mõte hea, et inimene paneb iga kuu kaks protsenti oma sissetulekust pensionifondi, millele riik lisab omalt poolt neli protsenti sotsiaalmaksu arvelt, on praegu väga keeruline aru saada, kuhu see raha läheb.

Portaali Rahageenius.ee toimetaja Siim Männik on püüdnud viimastel nädalatel selgust saada, millised on olnud teenustasud, mida ta on oma pensionifondile viimase nelja aasta jooksul maksnud. Kiiresti tuli välja, et pangad kas ei tea ka ise (sest teenustasud on vahepeal muutunud) või lihtsalt ei taha öelda. Üldiselt soovitati tal see endal välja arvutada. Jah, endal arvutada, kuigi pangad ise ka ei saa aru, kui palju nad temalt teenisid.