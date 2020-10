AS Eesti Teed müüakse alghinnast ligi kolme miljoni võrra kallimalt

Teedeehitusega tegelev Verston pakkus 16,9 miljoniga müügis olnud ASi Eesti Teed eest 19,7miljonit eurot.

Eile pärastlõunal toimunud pakkumiste avamise tulemused kinnitas majandus- ja taristuminister täna ning selgus enampakkumise võitja. Kokku laekus viis pakkumist. Parima pakkumise tegi Verston Holding OÜ, pakkudes 19 710 137 eurot AS Eesti Teede 100% aktsiate eest. Teisele kohale jäi KMG Investments OÜ, FRIP OÜ, VMBH OÜ, 19,1 miljon euro suuruse pakkumisega.

AS Eesti Teed tegeleb teede ehituse, remondi ja korrashoiuga üle Eesti. Ettevõte on asutatud Eesti Vabariigi valitsuse poolt turul tegutsenud viie teehooldele spetsialiseerunud äriühingu AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed ja AS Saaremaa Teed liitmise tulemusel. Ettevõttes töötab 226 inimest.

„Teehooldusfirma Eesti Teed on tõestanud oma elujõulisust vaba turu tihedas konkurentsikeskkonnas, ettevõte on kasumlik ning mul on hea meel, et saame võõrandada selle erakapitalile. Riigi ülesandeks jääb edaspidi võimalikult atraktiivse ettevõtluskeskkonna tagamine selles sektoris," lisas minister Taavi Aas.

Pakkumised:

Verston Holding OÜ - 19 710 137 eurot

KMG Investments OÜ, FRIP OÜ, VMBH OÜ - 19 110 000

AS Aqua Marina - 18 555 000

Eesti Keskkonnateenused AS - 17 901 000

AS Signaal TM - 17 417 000



Müügileping aktsiate võõrandamiseks sõlmitakse kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Tehing jõustub Konkurentsiametilt loa saamisel.

„Verston on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ja ehitanud mitmeid riigile olulisi objekte, näiteks Tallinnas Reidi tee, Tartu maantee Kose-Võõbu neljarealine lõik, Kommunismiohvrite Memoriaali taristu ja Tallinna ning Ämari lennujaama laiendused. Sisenemine hooldevaldkonda on ettevõtte arengus loomulik samm, millega saame kahe ettevõtte tugevaid külgi ära kasutades pakkuda meie klientidele veelgi laiapõhjalisemat teenust. Soovime olla Eestis taristu ehitus- ja hooldusvaldkonna turuliider ka innovatsiooni ja keskkonnasäästlike lahenduste kasutamise osas," ütles Verston Ehituse juhatuse esimees Veiko Veskimäe. Verston Ehitus OÜ on 2010. aastal Paides tegevust alustanud teedeehituse täisteenust pakkuv ettevõte.