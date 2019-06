AS Ekspress Grupp omandab Läti piletimüügiplatvormi operaatori SIA Biļešu Paradīze

SIA Biļešu Paradīze haldab elektroonilist piletimüügiplatvormi (bilesuparadize.lv) ja piletimüügikohti, müües nende kaudu ürituste korraldajate nimel pileteid erinevatele meelelahutusüritustele.

Ettevõte on korraldanud piletimüüki internetis üle 15 aasta ja on üks kahest juhtivast piletiteenuse pakkujast Lätis. 2018. aastal müüs SIA Biļešu Paradīze pileteid enam kui 7000 üritusele. SIA Biļešu Paradise klientide hulgas on Lätis tuntud kultuuri- ja meelelahutusasutused ning iseseisvad ürituste korraldajad.

SIA Biļešu Paradise peamised asutajad, Jānis Daube ja Ēriks Naļivaiko, osalevad jätkuvalt aktiivselt ettevõtte juhtimises. Pooled on kokku leppinud, et tehingu hinda ega muid tingimusi ei avaldata.

Omandamise eesmärk on:

-laieneda uutesse ärisektoritesse, keskendudes grupi digitaalsete tulude osakaalu suurendamisele;

tõsta grupi omakapitali tootlust ja kasutada ära lisanduva äritegevuse ja meediategevuse vahel tekkivat sünergiat;

tugevdada olemasolevaid põhitegevusi ja toetada kontserni digitaalse muutuse läbiviimisel;

arendada grupi äritegevuse mitmekesist digitaalset jalajälge.



Tehingut rahastati osaliselt ASi Citadele banka ja Aktiva Finants OÜ (sajaprotsendiline omanik Hans H. Luik) poolt antud laenudega.

Tehingut ei loeta olulist tähtsust omavaks NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele” kohaselt. AS Ekspress Grupp kinnitab, et ei ASi Delfi ega ASi Ekspress Grupp juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.

AS Delfi haldab kõige populaarsemat Läti uudisteportaali delfi.lv. Sellel on üle 800 tuhande igakuise kasutaja. 2007. aastast kuulub AS Delfi meediagruppi AS Ekspress Grupp.