AS Liviko kasvatas käivet ja kasumit

Liviko grupi konsolideeritud kasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA) oli 5,2 miljonit eurot, mis on 35% enam kui eelmisel aastal. Ettevõtte konsolideeritud jaotamata kasum oli eelmise aasta lõpu seisuga 17,3 miljonit eurot, millest juhatuse ettepanekul maksti kolm miljonit eurot dividendideks.

2019. aastal tasus AS Liviko koos tütarettevõtetega Eesti, Läti ja Leedu riigile kokku 64 miljonit eurot alkoholiaktsiisi, mis on 14 protsenti enam kui eelneval aastal. Kokku tasus AS Liviko 2019. aastal Eesti riigile 42,4 miljonit eurot alkoholiaktsiisi, SIA Liviko Läti riigile 16,5 miljonit eurot ja UAB Liviko Leedu riigile 5,1 miljonit eurot alkoholiaktsiisi.

„Ettevõte kasvatas käivet ja kasumit kõigil kolmel koduturul ning saavutas arvestatavad eksporditulemused. Eelmist aastat jääb meenutama ka Liviko 122-aastase tootmise avamine külastajatele Liviko Distillery tehasetuuride, selle juurde kuuluva koolitusklassi ja uuendatud Cash&Carry tehasepoega. Tuhandeid täiskasvanud huvilisi nii Eestist kui ka välismaalt on käinud oma silmaga vaatamas, kuidas me kombineerime tänapäevases tööstusettevõttes moodsat tehnoloogiat läbi ajaloo meistrilt meistrile edasi antud teadmiste ja kogemustega," rääkis AS Liviko juht Janek Kalvi.

Liviko omatoodangu eksport kasvas 2019. aastal eelmise aastaga võrreldes kaheksa protsenti. Müügikasvu taga oli laienemine uutele turgudele ning duty free sektori ja Ida-Euroopa turgude head müügitulemused. Kõikide oluliste Liviko omatoodangu kaubamärkide müük välisturgudel kasvas, kõige parema tuule sai tiibadesse Crafter's džinnide eksport, mis tõusis 70 protsenti.

Vana Tallinna ja Viru Valge kaubamärkide müügi edendamiseks USA turul sõlmis Liviko distributsioonilepingu uue partneriga. Positsioonide tugevdamine Aasias, Okeaanias ja Lähis-Idas andis Livikole laiema haarde ja vähendas sõltuvust Ida-Euroopa turgudest ja reisikaubandusest. Uute eksportturgudena lisandusid Poola, Austria, Rumeenia, Küpros, Serbia, Bosnia, Omaan ja Bangladesh.

Liviko impordiportfelli müügitulu kasvas üheksa protsenti, sellesse andsid märkimisväärse panuse rummid, brändid ja veinid. Liviko on pälvinud maailma juhtivate alkoholitootjate usalduse, on rikkaliku ja kogu maailma hõlmava veiniportfelli maaletooja ning esindab Baltimaades teiste seas Bacardi Martini ja Rémy Cointreau kaubamärke.

Liviko omatoodangu müügikäive kasvas eelmisel aastal kaheksa protsenti. Omatoodangust olid edukad kokteilijoogid, viin, rumm ja džinn. Liviko tõi eelmisel aastal turule 16 uut toodet, nende hulgas kaskaadfiltreerimisel valmiva Bellingshausen Vodka premium viina, piimafiltreerimise meetodil valmistatud Nevskaya vodka ja Vana Tallinn Vodka. Eksklusiivselt travel retail ja duty free reisikaubanduse turgude jaoks lansseeris Liviko Vana Tallinn Coffee Fusioni ning täiendas Vana Tallinn Cream sarja uue ja innovaatilise veganjoogiga Vana Tallinn Coconut.

Liviko lansseeris mullu innovaatilise keskkonnahoiust inspireeritud tootesarja Re-Crafted Crafter's, mille valmistamiseks kasutatakse džinni destillatsioonis kord juba töödeldud toorainet. Sarja kuuluvad Re-Crafted Crafter's Junibeeri alkoholivaba karastusjook, ReCrafted Crafter's Gingeroot alkoholivaba karastusjook ja Re-Crafted Crafter's Junibeer 3,2% kadakaõlu.

Kvaliteetalkoholi tootjana on Liviko võtnud endale Eesti alkoholikultuuri edendaja ning vastutustundliku ja mõõduka alkoholitarbimise eestvedaja rolli. Liviko toetab nii Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni kui ka Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni nende kultuurset alkoholitarbimist, teadmisi ja kvaliteeti väärtustavas tegevuses, olles mõlema organisatsiooni pikaaegne peasponsor. Liviko on Balti riikide esinduslikema sommeljeevõistluse Vana Tallinn Sommelier Baltic Grand Prix algataja ja korraldaja ning järjekindel veinikultuuri edendaja kõigis kolmes Balti riigis.