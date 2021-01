Asekantsler IT-meeste põuast: probleem ei lahene kui vaidleme põhikooli matemaatika eksami vajalikkuse üle

Ärileht kirjutas eile, kuidas Eestis tegutsevad idufirmad laienevad ja värbavad tohutult uusi töötajaid. Samas on Eestis IKT sektoris puudu 8000 inimese.

Eestit juba palju aastaid kummitanud ja nüüd jälle teravalt tõusvast probleemist rääkis Vikerraadios majandusministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut.

Tema sõnul ongi probleem ammu teada, lausa 15 ja rohkem aastat. Selle probleemi ees seisavad aga paljud maailma riigid, sest digitaalselt arenevad kõik edasi. "Õiglane hinnang on, et [Eestis] süsteemset ja terviklikku korraldust ei ole - et paneks jõud ja rahad kokku, et teha asi korda. Niimoodi asja tehtud pole. Küll on tegeletud IT haridusega nii algharidusest kuni täiskasvanute ümberõppeni välja, aga jah, terviklikku programmi pole olnud," nentis Sikkut.

"Tervik saab alguse väga lihtsatest asjadest ja näiteks me ei saa rääkida IT haridusest ja tulevikust kui meil on vaidlus selle üle, kas matemaatika eksam peaks ikka põhikoolis olema kohustuslik... Mingid alused peavad paigas olema, et üldse seda püramiidi rajada," ütleb Sikkut ja viitab, et jäme ots otsustamistel ja initsiatiivi näitamisel peab tulema ikka haridusvallast ja haridusministeeriumist.

Ta lisas, et ühelt poolt on see poliitiline otsus, et seada üks sektor eelisarendatuks - siis tuleb see alati kellegi teisearvelt. Arvutused näitavad samas, et riigil on vähe paremaid investeeringukohti kui IT spetsialisti koolitamine. Koolitamise kulu toob IT-mees maksurahana kahe aastaga tagasi.

"Ma ütleks, et 8000 puuduolevat inimest on isegi tagasihoidlik hinnang, see on kohese vajaduse number. Aga tuleviku peale mõeldes on see number suuremgi."