„Asi läheb inetuks“ ehk mida oodata, kui naftafirmad oma kvartalitulemused avaldavad

Maailma suurima nafta- ja gaasifirmad seisid teises kvartalis silmitsi ajaloolise nafta- ja gaasihinna langusega, sest Covid-19 pandeemia põhjustatud liikumispiirangud tõid kaasa pretsedenditu nõudluse langemise.

„Ma arvan, et asi läheb brutaalseks ja inetuks," lausus Energiamajanduse ja Finantsanalüüsi Instituudi (IEEFA) analüütik Kathy Hipple. Ta tõi välja, et Põhjamere Brenti tuletistehingute barreli hind oli teises kvartalis keskmiselt 29 dollarit. Esimese kvartali 51 dollariga võrreldes oli see oluliselt madalam.

Brenti futuuride (tuletistehingute) hind kukkus 21.aprillil madalaimale tasemele alates 1999. aastast, samas kui USA West Texas Intermediate (WTI) oma langes ajaloos esimest korda isegi negatiivseks.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) peadirektor Fatih Birol on sellest ajast korduvalt kinnitanud, et usutavasti jääb 2020. aasta ajalukku kui maailma naftaturu kõige hullem aasta ning nn „must aprill" on tööstusharu jaoks kõige hullem kuu mida eales nähtud.

Hipple sõnutsi ei ole nafta- ja gaasifirmade kehvad tulemused ainult viiruse tulemus- tegemist on pikaajalise trendiga. „Naftatööstus ei pane homme uksi kinni, kuid me näeme pikaajalist langustrendi," lausus ta.

Brenti toornafta barreli hind on tõusnud 44 dollari tasemele ning WTI-l 42 dollarini.

Dividendid vähenevad

Redburni analüütik Stuart Joyner lausus, et teisest kvartalist saab suurtele nafta- ja gaasifirmadele aasta madalpunkt ning kõikide nende avaldatavad tulemused peaksid olema kehvad.

Energiaturul osalejate jaoks on olulised ka aktsionäridele tehtavad dividendimaksed.

Naftahiid Shell kärpis esimeses kvartalis dividendimakset esimest korda pärast Teist maailmasõda. Norra Equinor kärpis aktsionäridele makstavat omanikutulu kahe kolmandiku võrra.

Shell ja BP on suurendanud teise kvartali mahakandmisi vastavalt 22 miljardi ning 17,5 miljardi dollarini ning tõdevad, et gaasi- ja naftahinnad jäävad madalaks järgmiseks 30 aastaks.

Analüütikute kinnitusel on vähetõenäoline, et naftabarreli hind lähitulevikus 50 dollarist kõrgemale tõuseks.