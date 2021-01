Äsja avatud ja kohe piirangutega suletud restorani juht jääb optimistlikuks: vingumise asemel peab mõtlema lahendustele!

Toitlustuskohad on olnud nüüd mõnda aega kinni lisaks Ida-Virumaale ka Harjumaal. Toimub vaid kaasamüük. Paljud restoranid on võtnud seda traagikana. Meie oleme täieti uus restoran Tallinnas, kes avas uksed alles 11. novembril. toidukoht, mis pole jõudnud veel käimagi minna. Aga me ei kurda. Selle loo mõte ongi hoopis see, et kes teeb asju südamega ja on piisavalt paindlik ning nutikas, elab selle aja ilusasti üle või saab ehk isegi selle enda kasuks pöörata.

Minu kui restorani juhi esmane ülesanne on tagada, et meie töötajad oleksid terved ja õnnelikud. Ma ei riskiks raha teenimise eesmärgil haigete inimeste külastustega. Jah, loomulikult on raha tähtis, sest need samad inimesed ootavad palka ja arved vajavad tasumist. Tean seda vägagi hästi, sest alguses on see eriti raske. Tänan siinkohal meeletult abivalmeid koostööpartnerid, kes on kannatlikud ja mõtlevad kaasa.

Selleks et vinguda, kuidas valitsus meid on karistanud, võiks panna pead kokku ja mõelda lahendustele. Tegutsege ja tehke ise enda jaoks midagi! Hästi lihtne on öelda, et ei saa seda, teist või kolmandat ning keegi ei aita. Toetustele lootma jäädes ei pruugi ikka kõik õnnestuda.

Toetused aitavad, ei väidagi seda. Aga ainult nendele lootma jäädes ettevõtted kaovad. Ettevõtja on ju algusest peale teadlik olnud, et äri on heitlik ja ise peab olema aktiivne ja mõtlema strateegiaid ning lahendusi. Olles proaktiivne liiguvad asjad paremini nii ettevõtte kui tema kliendi või külalise jaoks. Sama kehtib koostööpartneri kohta. Ta teab, et kui tema aitab enda poolt kaasa, siis edukas ettevõtte ei jäta teda hiljem hätta.

Mida siis peale hakata sellises olukorras? Siin mõned näpunäited, kuidas hakkama saada.

AJURÜNNAK

Soovitan kõigil kogu oma tiimiga maha istuda. Te olete ju palganud endale kõige paremad? Mina vähemalt olen. Pange kirja kõikvõimalikud ideed, mis võiksid töösse tulla.

Kui ideed uuesti läbi käia, võib siiski ka kõige kreisimast mõttest tekkida midagi reaalset ja kasulikku. Proovige läheneda iga idee puhul uue vaatenurga alt ja leida reaalseid võimalusi idee teoks teha.