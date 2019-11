Asjatundja hinnangul on Tesla juba enne Berliini gigatehase rajamist kütnud Euroopa autotootjate jalgealuse kuumaks

„Nad on juba oma Mudel 3 müüginumbritelt osadest Euroopa automarkidest mööda läinud,” põhjendas Vangeel, miks USA päritolu elektriautode tootja on juba oma Euroopa konkurentide jalgealuse kuumaks kütnud.

Elektriautode tootmise üks võtmeküsimusi, mille lahendamisega kõik autotööstused praegu tegelevad, on mõistlik tarneperiood. „Just seda Tesla praegu teebki,” tõdes Vangeel. Nimelt ei pea Tesla autode tellijaid nii kaua selle auto järele ootama kui suurema osa Euroopa autotootjate omad.

Euroopa Elektriautode Liidu juhi sõnul ei iseloomusta see trend mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas toimuvaid arenguid. „Seda on ka USAs näha – ka seal on Tesla mudelid enim müüdud elektriautod,” märkis Vangeel.

Ajakirjaniku küsimuse peale, kui kiiresti võiks Tesla oma gigatehase Berliinis püsti panna ja kui reaalne on, et sellega saadakse ühe aastaga hakkama, tõdes Vangeel, et ta ei oska sellele küsimusele vastata.

„Nad ehitasid hiljuti gigatehase ka Hiinas. Seal pandi see väga lühikese ajaga püsti, erakordselt lühikese ajaga!” ütles Euroopa Elektriautode Liidu juht. Tema sõnul suutis Tesla Shanghai gigatehase rajada väga soisele maa-alale vähem kui kümne kuuga. „See on hullumeelne!”

Paar nädalat tagasi kinnitas Tesla tegevjuht Elon Musk Saksamaal viibides seda, mida oli kuluaarides juba pikalt sosistatud – et 2003. aastast tegutsev elektriautode tootja on pannud oma Euroopa gigatehase asukoha paika ning selleks on valitud Saksamaa pealinn Berliin.