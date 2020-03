Asjatundja näpunäiteid: kuidas kriisi ajal enda tooteid reklaamida ja mitte pahandustesse sattuda?

Samuti ei tohiks reklaami kujundamisel kiirustada. Viimasel ajal on asunud ringlusesse kiiruga kokku pandud reklaamtekstid, mis sisaldavad valefakte. Näiteks väidetakse tekstil suures kirjas, et toode on allahinnatud 50 protsenti, kuid tegelik hinnamuutus on 70 eurolt 50 eurole (märgitud väiksemas kirjas). Selline reklaam võib mõjutada tarbijat tegema otsust, mida ta tavaolukorras ei oleks teinud. Mõlema eelneva näite puhul võib tegemist võib olla ebaausa kauplemisvõttega, mis on keelatud.

2. Ära kasuta õigusvastaseid peibutusi!

Meelelahutuskohtade sulgemine on endaga kaasa toonud tarbijamängude leviku internetis. Kurioossematel juhtudel on ettevõtted sellistel loosimise võidufondi lisanud näiteks alkohoolseid jooke. Paraku peab seadus tarbijamängu, loteriid või võistlust, mida juhistes, kirjelduses, reklaamis või mujal seostatakse alkohoolse joogiga või alkohoolse joogi kaubamärgiga, keelatud reklaamiks. Lisaks kohalduvad alkoholi reklaamile täiendavad reklaamiseaduse nõuded.

Ka laieneb eriolukorra täiendava meetmena kehtestatud nõue hoida inimestevahelist vahemaad vähemalt kahe meetri ulatuses põhimõtteliselt kõikidele ruumidele. Seetõttu on ka keelatud teha üleskutseid, mis ahvatlevad rohkel hulgal ühte kohta minema ning on õigem korraldada kampaaniaid veebipoodides, reklaaminõudeid järgides. Kaupade kohaletoimetamiseks on võimalik kasutada olemasolevat kullerteenust või kaaluda enda ettevõtte poolt ajutise ja – kriisiaja nõudeid arvestades - turvalise lahenduse loomist.

3. Ära kasuta kriisi enda kasuks ära!

Mis tahes ebaõige või eksitavalt avaldatud õige väide, mis petab või tõenäoliselt petab keskmist tarbijat, mille tulemusel tarbija otsustab kaupa või teenust osta, mida ta muul juhul ei oleks teinud, on rangelt keelatud. Seetõttu tuleks kauba reklaamis hoiduda väidetest, mille kohaselt on toode „Parim lahendus kriisi ajaks“, sest juba selline väide võib olla tarbijakäitumist moonutav.

Samuti ei ole väidete „Parim“, „Super“ jne kasutamine isegi soovitatav, sest seda, kas toode on ka tegelikult „parim“, on üsna raske hinnata ning selline väide või olla eksitav. Kui ettevõtte hinnangul tasus toodet osta ka enne kriisiperioodi, siis tasukski reklaamis rõhutada toote häid omadusi, mille sobivus tarbijatele on tõendatud ja tõendatav.

4. Ole ettevaatlik võrdleva reklaamiga!

Üha süvenev ebakindlus äri tuleviku osas võib kannustada soovi näidata enda kaupa konkurentide toodetest paremana. Võrdluse kasutamine reklaamis ei ole keelatud, kuid võrdlus peab põhinema võrreldava kauba või teenuse ühel või mitmel asjakohasel, olulisel ja tõendataval tunnusel, mille hulgas võib olla ka hind.