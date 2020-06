Asjatundja: paberil kodu ostjat kummitavad mitmed riskid

Ka pangad analüüsivad uusarenduste puhul arendajat, et kaitsta ennast ja klienti sattumast olukorda, kus kliendil on broneerimistasu makstud, kuid arendajal finantsid ehituse lõpetamiseks otsas ning korter lubatud tähtajaks valmis ei saa, rääkimata kasutusloa korraldamisest.

Arvesse tuleb võtta ka laenuga seotud riske:

Kas laenusumma on üldse jõukohane?

Kas minu sissetulekud võivad vahepeal väheneda või kaduda?

Kas tagatiseks oleva vara turuhind võib vahepeal oluliselt langeda?

Kui kogu ostusummat endal ei ole, siis on mõistlik enne broneerimislepingu sõlmimist nõu pidada oma pangaga selgitamaks välja, kui suurt laenu pank üldse annaks. Sageli sõlmitakse broneerimisleping ära enne, kui on pangalt uuritud laenusaamise tingimusi. Sellega võetakse risk, et laenu mitte saades tuleb ostusoovist loobuda. Kas sellises olukorras aga broneeringuraha tagasi saab sõltub broneerimislepingust taganemise tingimustest.

Kes aga jaksab ära oodata panga krediidiotsuse, saab laenulepingu kohe ka ära sõlmida. Laenulepinguga võtab pank kohustuse maksta laen välja pärast korteri ostu-müügi ja hüpoteegi seadmise lepingu sõlmimist. Laenulepingu kohene sõlmimine annab kliendile teatava kindluse, et laen korteriostuks saadakse, kui korter lõpuks valmis saab.

Laenu väljamaksmise eeldused

Tuleviku väljamaksega laenulepingu puhul tuleb siiski tähele panna, milliseid laenu väljamaksmise eeldusi see sisaldab. Enamasti puudutavad need sissetulekute ja kohustuste suhet. Pangad teevad laenuotsuse viimaste kuude sissetulekute ja kohustuste baasilt. Näiteks Coop Panga kodulaenu tingimuste järgi peavad kohustuste kuumaksed kuisest sissetulekust mahtuma 40% piiresse. Kui laenu väljamaksmise hetkeks on aga sissetulek langenud sellisel määral, et eelnimetatud piirmäär saaks laenu väljamaksmisel ületatud või sissetulek sootuks puudub, siis võib pank keelduda laenu väljamaksmisest tuginedes vastutustundliku laenamise põhimõtetele. Edasine sõltub juba broneerimislepingu tingimustest ja arendajast, kas broneerimistasu kliendile tagastatakse või mitte.