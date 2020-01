Asjatundja põhjalik selgitus: kui mõistlik lahendus on kiirlaenudega hätta jäädes eraisiku pankroti taotlemine?

„Pankrotimenetluse kestel võlgnikul endal konkreetsed aktiivsed ülesanded puuduvad, v.a see, et a kohustub andma halduril tõest teavet oma majandusliku seisundi ja tehtud tehingute kohta, kohustub võimaldama halduril müüa võlgniku olemasolev vara ja tegema igal muul viisil halduriga koostööd võlgade väljaselgitamiseks ja vähendamiseks,” ütleb Eipre. Juhised saab ta haldurilt jooksvalt.

Kuna eraisikust võlgniku pankrotimenetlus läheb eelduslikult lõpuks üle kohustustest vabastamise menetluseks, siis oleks juba menetluses algusest alates võlgniku huvides ka tööl käia, et suurendada võlausaldajatele väljamakstava summa suurust. „Kõik muud menetluslikud toimingud peale pankrotiavalduse ja kohustustest vabastamise avalduse esitamise teeb pankrotihaldur,” märgib vandeadvokaat.

Mis tingimustel see välja kuulutatakse?

Eipre rõhutab, et pankrotimenetlus ei ole kindlasti lihtne menetlus. „Pankrotiavaldus on mõttekas esitada vaid juhul, kui täitemenetlus ja nõude täitmine on võlgniku maksejõuetuse tõttu ilmselgelt perspektiivitu ja võimatu,” sõnab ta. Pankrotimenetluses tehakse kindlaks võlgniku varaline seisund ning selle tulemusel püütakse võlgniku pankrotivara arvel rahuldada tema vastu esitatud nõudeid võimalikult suures ulatuses arvestades nõuete rahuldamise järjekorda.

Eraisiku pankroti kuulutab välja kohus. Samas on selle välja kuulutamise tingimuseks, et võlgniku vara arvelt ei ole võimalik kõiki sissenõutavaks muutunud kohustusi täita ja lähitulevikus ei ole oodata täiendavate vahendite laekumist, mille arvelt kohustusi katta ehk võlgnik on püsivalt maksejõuetu. „Kas maksejõuetus on püsiv või ajutine, oleneb paljudest asjaoludest, mida haldur hindab iga võlgniku puhul eraldiseisvalt,” ütleb Eipre.

Ajutise maksejõuetuse eelduseks on see, et suure tõenäosusega on võlgnikul lähitulevikus (nt aasta jooksul) oodata täiendavate vahendite laekumist, mille arvelt on võimalik täita kõik olemasolevad kohustused, mistõttu sellisel juhul pankrotti välja ei kuulutata.

Menetluse kestel teeb haldur kindlaks võlgniku varad ja kohustused, müüb varad, kaitseb võlausaldajate nõuded ja vajaduse korral nõuab tagasi enne pankrotimenetlust müüdud vara, kui müügitehinguga kahjustati teadlikult võlausaldajate huve.

Kui kõik varad on realiseeritud, saadud raha võlausaldajate vahel ära jaotatud ja menetluskulud kantud, esitab haldur kohtule lõpparuande koos taotlusega alustada võlgniku kohustustest vabastamise menetlus. „Kõik menetluse jooksul kaitstud nõuded kajastatakse lõpparuannet kinnitavas kohtumääruses ulatuses, milles nõuded on jäänud menetluse jooksul rahuldamata,” selgitab vandeadvokaat.

Ei vabasta võlgnikku elatisraha maksmisest ega tööl käimisest