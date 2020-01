Asjatundja selgitab: kas lapsepuhkuselt naasva töötaja palka peab tõstma?

Eestis sündis möödunud aastal veidi alla 14 000 lapse, kelle emad – ja mõningatel juhtudel ka isad ‒ jäid mõneks ajaks töölt eemale. Kui aga lapsevanemal jõuab kätte aeg lapsehoolduspuhkuselt taas tööle naasta, on tal töölepingu seaduse alusel õigus paranenud töötingimustele, sh palgatõusule, kui vahepeal on parandatud teiste töötajate tingimusi ja nende palk on tõusnud.

Paljudes valdkondades võib tekkida olukord, kus aasta või paar lapsepuhkusel olnud ja nüüd tagasi tööle tuleva töötaja töö sisu ja kvalifikatsiooni pole lihtne võrrelda vahepeal palgatõusu saanud töötajatega. Vaatame kahe näite varal kahte erinevat valdkonda: toitlustus (kokk) ja õigus (jurist).

Kas tööle naasev töötaja on teistega võrdsel tasemel?

Lapsehoolduspuhkuselt naasev töötaja oli kohvikus kokk. Tal on tööks vajalikud oskused omandatud ja need ei kao mõnda aega töölt eemal olles kuhugi. Kui vahepeal on menüüsse lisatud uued road, õpib ta nende valmistamise kiiresti ära ning tööandja korraldab vastava tööalase koolituse.

Seega üldjoontes on koka oskused lapsehoolduspuhkuselt naastes kolleegidega samal tasemel ja teistega sarnase palgatõusu saamine on põhjendatud ning tööandja saab tagada paranenud töötingimused, sh palgatõusu.