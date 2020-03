Asjatundja soovitused: kuidas eriolukorras müüa või osta kinnisvara ja teha muid notariaalseid tehinguid?

Hetkel on kaugtõestamise võimalused ilmselt siiski veel piiratud, sest kõik notarid ei ole jõudnud uudset lahendust rakendamata hakata. Seega tuleb arvestada vajadusega leida muid alternatiive. Pealegi ei ole kaugtõestamise teel võimalik teha näiteks klassikalisi kinnisvara müügitehinguid (koos või ilma hüpoteegi seadmiseta).

Kui tehingut ei saa teha kaugtõestamisega, on siiski olemas võimalus seda teha ohtlikke kontakte vähendades. Kuna viiruse leviku takistamiseks tuleb vältida suure hulga inimeste koosviibimist ühes ruumis, on turvalisuse huvides võimalik notariaalseid lepinguid sõlmida eri aegadel ja vajadusel ka eri kohtades vormistavate dokumentidega (n-ö pakkumus ja nõustumus).

Ka notariaalsete tehingute puhul saavad pooled eelnevalt sidevahendite teel (nt Skype, e-kirjad) sobivad tingimused kokku leppida ning notarile edastada. Vajadusel saab sellesse protsessi kaasata juriidilise nõustaja, kes jälgib, et leping vastaks kliendi huvidele. Kõigi tingimuste eelnev täpne kokkuleppimine võimaldab muuhulgas vähendada notari juures viibimise aega.

Omapoolset nõusolekut väljendava dokumendi allkirjastamiseks saavad pooled notarit külastada erineval ajal. Kui notaril on olemas kõigi osapoolte nõusolekud, loetakse leping sõlmituks ja vajadusel on võimalik dokumendid esitada registrile vajalike kannete tegemiseks (omaniku muutmine, hüpoteegi sissekandmine jms).

Eakamatel inimestel on võimalik väljastada ka volikirju ja seeläbi vältida vajadust tehingute tegemiseks ise notari juurde minna. Volikirja tõestamiseks võib notarilt küsida teenuse osutamist volitaja kodus.

Valida saab ka teistliiki tehinguid

Juhul, kui on vajadus teha tehinguid osaühingu osadega, on notari poole pöördumise vältimiseks osanikel võimalik otsustada osaühingu osade registreerimine Eesti väärtpaberite registris (EVR). See eeldab, et kõigil osanikel on olemas väärtpaberikontod, vajadusel saab need pangas avada. Kui osaühingu osad on registreeritud EVR-is, on tehinguid osadega võimalik teha notariaalse vorminõudeta (nt digitaalallkirjaga).

Ostu- ja müügitehingute tegemise asemel on võimalik teha ka kapitalitehinguid (nt osakapitali suurendamise ja vähendamise tehinguid), mida on võimalik samuti korraldada ainult digitaalsete vahendite teel ja ilma vajaduseta inimestega kokku puutuda.