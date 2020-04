Asjatundja töös olevast regulatsioonist: elektroonilised koosolekud tulevad, probleemid jäävad – iseäranis konfliktsetes ühingutes

Küll aga peaks liikmel elektroonilisest osalemisest keeldumiseks olema objektiivne põhjus. Selleks võib olla näiteks oskamatus piisaval tasemel elektroonilisi vahendeid kasutada või üleüldine takistus tehniliste lahenduste kasutamiseks.

Liikmel tuleb silmas pidada, et kui teatud otsuste vastuvõtmiseks on elektroonilise koosoleku korraldamine hädavajalik, on alusetu keeldumine vastuolus hea usu põhimõttega. Seda eriti praeguses eriolukorras, kus füüsilise koosoleku korraldamiseks on mõjuv takistus.

Hetkel võib just paljude suuremate ühingute jaoks terendada silmapiiril vajadus pidada koosolek selleks, et kinnitada 2019. majandusaasta aruanne. Kui liige keeldub alusetult osalemast ja selle tulemusel ei ole tulenevalt ühingus kehtestatud seadusega võrreldes rangematest häälteenamuse nõuetest võimalik majandusaasta aruannet kinnitada, siis võib see olla aluseks osaniku või aktsionäri hääle asendamiseks kohtulahendiga. Arusaadavalt tingib see aga rahaliselt ja ajaliselt kuluka kohtuvaidluse.

Tehniliste viperuste eest ei ole keegi kaitstud

Kolmandaks ei saa alahinnata ka võimalikke tehnilisi takistusi ja neist tulenevaid tagajärgi. Elektrooniliste lahenduste kasutamise teel läbiviidaval koosolekul peavad osalejatele olema tagatud samad õigused, mis neil oleks füüsiliselt koosolekul viibides.

Kui aga mõne osaleja ühendus peaks katkema ja seetõttu jääb osalejal kas hääletamata või ei saa ta kasutada oma õiguseid selleks ette nähtud ulatuses, võib see anda aluse kohtuvaidluseks. Üldiselt ei tohiks aktsionäri või osaniku enda mõjusfääris olevad tehnilised probleemid anda alust otsuse vaidlustamiseks. Samas tekib küsimus, kelle kohustus on tõendada seda, mis põhjusel ühendus katkes.