Asjatundjad: lubatud turul, lubatud ka riigihankes – nüüd võib pakkumuse teha alla omahinna

4 novembril tõmbas riigikohus praktika jälle õigele rajale. Edaspidi võib pakkujal olla muid mõjuvaid põhjuseid teha pakkumusi ka alla omahinna. Kasutada võib ristsubsideerimist. Piiranguks jäi eelkõige nõue mitte rikkuda konkurentsiõigust. Hankijal on jällegi kohustus seda kõike kontrollida.

Üldine alapakkumuste keeld kohtleb sarnaseid olukordi ebavõrdselt

Eesti kohtu- ja halduspraktikas on pikkade aastate jooksul juurdunud arusaam, et riigihanke pakkumuse maksumus peab tingimata katma pakutava asja, teenuse või ehitustööga seotud kulud.

Sellise käsitluse kohaselt ei tohi pakkumuse maksumus olla „alla omahinna“ ja pakkuja ei saa tugineda ka argumendile, et odav maksumus tuleneb sellest, et ta subsideerib pakkumust oma üldise kasumi või riigihanke välise muu tulu arvelt. Teisisõnu tunnistati osades riigihangetes sisuliselt absoluutset alla omahinna pakkumuse keeldu.

Küll aga ei nähtu, et haldus- ja kohtupraktikas oleks enne praegust nädalat küsitud küsimust, et keda või mida alla omahinna pakkumus siis riigihangetes kahjustab ja miks see peaks üldse nii absoluutselt keelatud olema?

Mingil põhjusel leiti osades lahendites, et pakkumuse põhjendamatult madal maksumus tähendab sisuliselt ebaõiglaselt madala hinna pakkumist, mis moonutab ettevõtjate vahelist konkurentsi ja oleks sellest tulenevalt vastuolus riigihanke üldpõhimõtetega.

Aktsepteerida ei tohiks sellist pakkumust, mille tegemisel on pakkuja (nt turuosa hõivamiseks) algusest peale kavandanud hankelepingu täitmisega otseselt seonduvate kulutuste katmist konkreetse hankelepingu välistest tuludest.

See lähenemine läks vastuollu majandusloogikaga ega põhinenud EL õigusel. Näiteks, kui te lähete poodi piima ostma, siis keegi ei juurdle selle üle ega keela poel piima pakkumast põhjusel, et pood parasjagu pakub seda sellise soodustusega, et hind on odavam, kui piima soetusmaksumus poe jaoks.

Mis iganes põhjusel pood parasjagu sellise hinnaga piima müüb, olgu see turu hõivamiseks või muul eesmärgil, ei tulene õigusest üleüldist keeldu seda alla omahinna müüa või kasvõi tasuta ära anda. Mis siis on vahet, kas piima pakutakse poes või riigihankel?