Asteroid käis Maa lähedal. Sellel olevad maavarad kujutavad endast väikest varandust

Antud asteroidil on rikkalikult nikli-, raua- ja koobaltimaaki. 29. novembril jõudis asteroid kõige väiksema kauguseni Maast, olles nelja miljoni kilomeetri kaugusel. Kuu on Maale 11 korda lähemal.

Võib-olla tulevikus hakatakse kaevandama asteroididelt maavarasid, kuid see on väga kallis. Kui Asteranki hinnangul on maavarade väärtus asteroidil 17,4 miljardit dollarit, siis kasumit tuleks sellest veidi vähem kui 726 miljonit dollarit.