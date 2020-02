Aston Martin andis karmi hoiatuse. Viiruse tõttu võib raha otsa saada

Autotootja finantsjuht Mark Wilson teatas täna, et astub aprilli lõpus tagasi. Läinud raske aasta järel on ettevõtte rahalises kitsikuses, mis võib viia pankrotini kaheksandat korda ettevõtte 107-aastase ajaloo jooksul.

Läinud aastal kasvas ettevõtte maksueelne kahjum aastaga 53 protsenti ja ulatus 104 miljoni naelani, kirjutab The Guardian. Käive vähenes üheksa protsendi võrra, ligi miljardi naelani. Aasta lõpuks ulatus võlakoormus 876 miljoni naelani.

Aktsia kukkus tulemuste uudise avaldamise järel 14 protsenti, 328 pennini. Aktsiast on börsile tuleku aegse 19 naelase hinnaga võrreldes järel vaid viiendik. Aston Martin jõudis börsile 2018. aasta oktoobris.

Vahetult börsile mineku järel teatas ettevõte, 2019. aastal on plaanis müüa 7300 autot. Tegelikult müüdi vaid 5862 tükki. Alanud aasta prognoos on veel väiksem. Kompanii hoiatas ka, et koroonaviirus võib lüüa tarneahelat ja müüki.