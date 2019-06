Astri Grupp ostis Tallinna keskturu

Kuni detailplaneeringu kehtestamiseni jätkab turu opereerimist senine omanik. Turu külastajate ja kauplejate jaoks ei muutu esialgu midagi ning turg jääb endiselt avatuks.

Astri Grupi juhi Anne Alandi sõnul on veel liiga vara rääkida, mis tulevikus Keskturu kinnistul olema hakkab. "Me loome multifunktsionaalseid keskkondi, mis katavad ära väga laia sihtgrupi vajadused ning sarnased plaanid on meil ka Keskturu kinnistuga. Turg jääb kindlasti alles ning planeeringu käigus pannakse paika täpne turu kontseptsioon,” lisas ta.

Astri Grupp on Eesti kapitalil põhinevate ettevõtete grupp, mis tegeleb peamiselt kaubanduskeskkondade arendamise ning üüri- ja haldamisteenuste osutamisega. Astri Grupile kuuluvad Tallinnas Balti Jaama Turg ja DEPOO, Tartus Lõunakeskus, Pärnus Pärnu Keskus, Narvas Astri Keskus ja Fama Keskus, lisaks ka kõiki Astri keskusi koondav e-pood.