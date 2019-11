Astri Grupp sai noorte osanike lisandudes tuult tiibadesse

Astri Grupp tegeles pikki aastaid justkui tasa ja targu Tartu, Narva ja Pärnu kaubanduskeskustega. Veidi tundis nende tegevuse vastu huvi ka meedia, aga huviorbiiti tõusid nad kahe arendusega pealinnas. Balti jaama turuga on seotud suured plaanid ja sama võib öelda ka suvel avalikuks tulnud Keskturu krundi arenduse kohta. Ärileht astus sisse turu kalaosakonna kõrval asuvast uksest, et vestelda Astri Grupi juhi Anne Alandiga sellest, mis on neil lähiaastatel kavas.