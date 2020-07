Astri Grupp viis esimesena kaubanduskeskuse veebi ja võitis sellest koroona ajal kõvasti

„Nüüd koroonaajal oli esimest korda selgelt aru saada, kuidas konkurendid vaatavad teatava kadedusega – et neil on see nüüd olemas, aga meil ole –, sellest oli meil nüüd kõvasti abi,” rääkis 1999. aastast Astri Grupiga seotud olnud Jaan Lott, kes on pikalt ka ettevõtte arendusprojekte eest vedanud.

Tänaseks on Astri Grupil e-kaubanduskeskused olemas olnud juba viis aastat, käivitati see 2015. aastal. Mõte ise tekkis ettevõttes esimest korda aga oluliselt varem, juba 2011. aastal. „Kui me aga asja endale paremini selgeks tegime, siis me ehmatasime ise ka ära ja vaatasime, et on veel tiba vara,” meenutas Lott.

Tema kinnitusel aitas Astri Grupi e-pood aitas koroonakriisi ajal ettevõtte käibelangust pidurdada piisavalt, et rõõmu valmistada – e-poe tellimuste maht ja käive kasvasid kordades. „Mitte küll päris kümnetes kordades, aga sellega me poleks hakkama saanud. Sellega ei oleks Amazon ka toime tulnud,” sõnas Lott.

Tema sõnul on kaubanduses hakanud piirid reaalse ja virtuaalse vahel hakanud üha enam hägustuma. „Kas sa teed eeltöö poes ja ostad veebist või teed sa eeltöö veebis ja ostad poest – võitjad on need, kes loovad sinna ka terviku, sa ei jää üheski kliendist ilma sellepärast, et sul on seal tervikus mingi auk,” kirjeldas Lott.

Samas märkis ta, et ka Astri Gruppi kuuluvate füüsiliste keskuste käive hakkas väga kenasti taastuma pärast seda, kui eriolukorra ajal kehtestatud piiranguid leevendama asuti ja kaubanduskeskused said uksed taas avada.

