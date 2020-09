August oli Tallinna lennujaamale suurima reisjate arvuga kuu alates pandeemia algusest

„Augusti algus oli nii reisijate arvu kui ka avatud liinide osas positiivse trendiga, kuid kuu teises pooles hakkasid ilmnema mõningased märgid reisijate arvu langusest. See tulenes nakatunute arvu tõusust mitmetes Euroopa riikides ja lennupiirangute rakendumisest, mis omakorda mõjutas negatiivselt lennureisijate arvu," rääkis Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe ning lisas, et kui kuu algul sai lennata 20 regulaarliinil, siis augusti viimasel nädalal toimisid otseühendused 14 linnaga.

„Koroonaviiruse nakkusjuhtude arvu kasv Euroopas on tekitanud lennunduses taaskord suure määramatuse olukorra. Reisijate jaoks lisab keerukust asjaolu, et erinevad riigid rakendavad viirusega võitlemisel ka väga erinevaid meetmeid, mida tuleb jooksvalt järgida. Samas on Tallinna lennujaamal hea meel, et Vabariigi Valitsus on astunud ennetavaid samme vältimaks lennuühenduste pea täielikku katkemist. Frankfurdi, Riia, Helsingi, Varssavi, Kopenhaageni ja Londoni liini pidev töös hoidmine aitab kindlasti kaasa vajalike ärisidemete hoidmisele ja on positiivne samm majanduse taastumise suunas."

Augustis toimus kokku 2183 lennuoperatsiooni, mis teeb keskmiselt 70 maandumist ja õhkutõusu päevas. Kõige enam lennati suurematesse sõlmjaamadesse, milleks on Helsingi, Riia ja Frankfurt. Regulaarlendude keskmine täituvus oli 56 protsenti.

Tallinna lennujaam paneb kõigile reisijatele südamele viia end enne reisile minekut kurssi sihtkohariigi piirangute ja nõuetega. Informatsiooni leiab nii Reisi Targalt kui ka Re-open EU lehtedelt.

Alates 1. septembrist saavad Eesti elanikud kõrge koroonatasemega riigist saabudes teha lennujaamas ka koroonaviiruse testi. Esimesel päeval tehti lennujaamas 375 testi. Lennujaam palub reisijatelt mõistvat suhtumist ning teineteisega distantsi hoidmist, kui testi andmiseks on vaja veidi järjekorras oodata.