Augustis töötus langes, üle mitme kuu oli töötute arv taas alla 50 000

Uusi töötuid registreeriti augustis 6 846, seda on vähem kui juunis ja juulis. Eelmise aasta augustiga võrreldes on registreeritud töötute arv kasvanud 1,6 korda (31.08.2019 oli töötuna arvel 31 488 inimest).

Registreeritud töötuse määr oli augusti lõpus kõrgeim Ida-Virumaal (12,6%) ning madalaim Jõgevamaal (4,5%). Vähenenud töövõimega töötuid oli augusti lõpus 11 825 ehk ligi veerand registreeritud töötutest, võrreldes aastatagusega on vähenenud töövõimega töötute osakaal märgatavalt langenud, aasta tagasi oli vähenenud töövõimega kolmandik töötutest.

Augustis oli töötukassal vahendada 8 722 töökohta. Uusi tööpakkumisi lisandus 4 627. Tööpakkumiste arv on aga juuni ja juuliga võrreldes augustis veidi vähenenud.

Töötukassa abiga asus augustis tööle või alustas ettevõtlusega 6 855 inimest, juunis ja juulis oli see number väiksem. Eelmise aasta augustiga on tööle rakendunute arv 1,9 korda suurem. Varasemate aastate kogemuste põhjal prognoosib töötukassa, et sügisel registreeritud töötus suureneb, kuna hooajatööd lõppevad.

Registreeritud töötuse statistika kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud.