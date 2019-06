Austraalia otsus: Uberi taksojuhtidel pole töötaja õigusi

Uberi ärimudel tugineb sellele, et juhid ei ole töötajad - see tähendab, et nende suhtes ei kohaldata kulude ja hüvitiste reegleid. Kuid see on toonud kaasa tugeva kriitika, kui sõidujagajad on püüdnud saada paremaid tingimusi.

Uber Australia tervitas ombudsmani otsust ja ütles, et ettevõte kavatseb oma juhtide toetamiseks investeerida.

„Me tahame teha koostööd valitsuste ja kogukonnaga, et tagada austraallastele juurdepääs sõltumatutele ja paindlikele teenimisvõimalustele, piiramata nende juurdepääsu teenustele ja turvalisusele, mida nad väärivad,” ütles Uberi pressiesindaja.

Ametiühingute esindajad seevastu kahetsesid otsust ja kutsusid valitsust üles kehtestama uusi õigusakte, et kaitsta töötajate õigusi.

„Õiglase töö ombudsmani tänane otsus on laastav jagamismajanduse töötajatele,” ütles Austraalia transporditöötajate liidu sekretär Michael Kaine.

Ombudsman märkis, et uurimine puudutas ainult Uberi Austraaliat ega uurinud nn jagamismajandust üldiselt.

Jagamismajanduse ettevõtted kasutavad mitmeid ärimudeleid ning õiglase töö ombudsman ütles, et annab hinnangu iga juhtumi puhul eraldi.

Sydney ülikooli tehnoloogiainstituudi professor Sarah Kaine ütles, et ombudsmani otsus oli Uberile positiivne, kuid lisas, et see ei ole tõenäoliselt viimane sõna töötajate õiguste kaitsel Austraalias.