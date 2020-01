Austraalia põlengud lähevad turismisektorile maksma üüratu summa

Alates novembri algusest on sisse antud ligi 4300 nõuet kindlustushüvitise väljamaksmiseks ja nende kogusumma ulatub 297 miljoni dollarini, kuid ennustatakse, et see number suureneb, kirjutab The Guardian.

Põlengud on laastanud mitmeid olulisi turismipiirkondi, nende seas East Gippsland ja New South Wales'i lõunarannik.

Victoria idaosas asuv East Gippsland on koduks umbes 80 000 inimesele, kes elavad kõrvalistes külades ja väikelinnades ning samuti külastavad seda igal aastal kümned tuhanded turistid. Eelmise nädala lõpus anti inimestele käsk piirkonnast evakueeruda.

Kolmapäeval anti inimestele korraldus evakueeruda Kosciuszko rahvuspargist.

Austraalia turismitööstuse nõukogu juhi Simon Westaway sõnul on turismioperaatorite peamine prioriteet aidata kohalikke kogukondi, kuid põlengute kajastus välismaal annab ettevõtetele valusa hoobi. „Praegu on vara öelda kui suur on majanduslik mõju täpselt, aga see on kindlasti sadades miljonites dollarites," ütles Westaway.

Üle Austraalia lõõmab sadakond võsatulekahju, mis on paari kuuga neelanud viis miljonit hektarit maad. Hukkunud on kaheksateist inimest.