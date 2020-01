Austraalia põlengute häving ulatub turismisektorist kaugemale

Paljud ettevõtted alles loevad kahjusid kokku ning paluvad seniks kaitset. Juustutootjad on juba hädas, et sest piima pole.

Kindlustusnõuded aina kasvavad. Seni on novembri algusest tulekahjuga seotud tulekahjujuhtumeid esitatud 5850. Kokku on nende kindlustatud kahjujuhtumeid 375 miljoni Austraalia dollari ulatuses, kirjutas Reuters.

Tulekahjud on laastanud enam kui kuue miljoni hektari suuruse maaala Austraalia kahes rahvarohkeimas osariigis – Uus-Lõuna Walesis (NSW) ja Victorias, tappes seni 24 inimest. Tuhanded hooned on hävinud, mitmed linnad on elektri ja mobiilsideta.

NSW juustutööstus Bega Cheese teatas, et nende töötajad ja neid varustavad piimafarmid on saanud tulekahjudes mõjutatud. Sestap kukkus ettevõtte aktsia täna ligi üheksa protsenti.

Austraalia piimatoodangust kolmandiku andvas Victoria osariigis eeldatakse, et tulekahjud on tapnud suurel arvul veiseid, mis lööb 3,3 miljardi Austraalia dollari suurust majandusharu. Põlenud aladel pole ka põhjust enam rääkida heinamaadest.

Piimanduspiirkondadest on saanud pihta NSW lõunarannik, kus niigi on karjakasvatust rõhunud kolme aastane põud ning Victoria osariigis East Gippsland.

„Praegu pole veel võimalik saada koguülevaadet,“ ütles National Australia Banki põllumajandusäri analüütik Phin Ziebell. „Sajad, võib-olla tuhanded veised on hukkunud. Peame ära ootama, et hinnata laastamise kogumõju.“

Piimatööstuse mõju ei piirdu Austraaliaga

Austraalia on maailma suuruselt seitsmes piimasaaduste eksportöör, mis varustab peamiselt Aasia turge joogipiima, või, juustu ja piimapulbriga. Juba enne põlenguid oodati Austraalia piimatoodangu kukkumist 22-aasta madalaimale tasemele, kuna valitses põud. Juba siis otsisid piimatöötlejad, et kuskohast piima saada.