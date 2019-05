Austraalia trükkis 1,6 miljardi eest trükiveaga raha

Austraalia trükiveaga 50-dollariline. Foto: Scanpix/ Reuters, Thomson Reuters

Austraalia kõige levinumal, 50 -dollarilisel rahatähel on trükiviga. Mullu oktoobris välja lastud rahatähel on sõnas „vastutus“ kirjaviga, ehk kui ingllise keeles on sõna korrektne kirjapilt „responsibility“, siis rahatähel on viimane i ära jäänud ning kirjas on „responsibilty“.