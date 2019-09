Austraallaselt kasseeriti hotellis õlle eest 55 000 naela. „Jõin ajaloo kõige kallima õlle“

BBC kirjutab, et Peter Lalor tellis Manchesteri Malmaisoi hotellis 5,50 naela (6,1 eurot) maksva Deuchers IPA, kuid avastas, et temalt kasseeriti sisse 55 315, 12 naela (61 360 eurot). Austraalia dollarites on see pea 100 000.

Linna spordivõistlust kajastama tulnud mees usub nüüd, et jõi ajaloo kõige kallima õlle.

Hotelli pressiesindaja vabandas ning kinnitas, et juhtumit uuritakse.

Igatahes võeti see raha Lalori pangakontolt ära ning talle kinnitati, et raha tagastamine võtab 10 tööpäeva.

Ajakirjanik ütles, et hoiatas tol korral ka ettekandjat, sest tema sisetunne ütles, et midagi läks valesti. „Austraallaste hinnangul on Inglismaal tavaliselt kõik üsna kallis, aga see on ikka tippude tipp,“ rääkis Lalor, lisades, et tegemist on väga suure rahaga. „Ma olen vaid kriketiajakirjanik ega teeni suuri summasid. Selle vea eest pean ma ka intressi maksma,“ lausus ta.

Twitteris tõdes Lalor, et tal ei olnud baaris lugemisprille kaasas ning seega ei uurinud ta esitatud arvet.

Miski siiski sundis teda ettekandjalt küsima, kui palju ta õlle eest maksis. Ettekandja kontrollis, hakkas itsitama ega öelnud mehele summat, vaid tõdes, et on juhtunud viga ning ta parandab selle ära.

Ettekandja kutsus Lalori sõnul ülemuse, kes suhtus olukorda palju tõsisemalt ning lubas asja ära korraldada.

Kaks päeva hiljem sai ta aga abikaasalt kõne, millest selgus, et raha oli nende arvelt maha võetud.

Lisaks tuli tal tehingu eest tasuda ka 1000 naela ülekandetasu.