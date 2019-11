Auto maailmaesitlusel aset leidnud fiaskost hoolimata on Tesla saanud juba 146 000 küberveoki tellimust

Musk kirjutas eile Twitterisse, et Tesla Cybertruck on saanud 146 000 tellimust, seejuures on 42% tellijatest valinud kahekordse, 41% kolmekordse ja 17% ühekordse võimsusega mootori, kirjutab CNBC.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Tesla tutvustas maailmale oma uut futuristlikku pikap-veokit neljapäeval Los Angeleses toimunud ürituse raames. Kui Elon Musk püüdis näidata, kui vastupidav on sõiduki soomustatud klaas, see demonstratsiooni tagajärjel purunes.

Tesla aktsia langes reedel 6,1%, jäädes päeva lõpus pidama 333,04 dollari peal. Sõiduki, mis on saanud oma välimuse osas ka päris palju kriitikat – stiilis „ta on nii kole, et peaaegu on ilus ka” – hind algab 39 900 dollarist.

Wall Streeti analüütikute hinnangul võib sõiduki välimus ühtaegu peletada ostjaid eemale kui ka olla Tesla pikapi peamine müügiargument. Samas kirjutas Deutsche Bank, et autoklaasi purunemine auto maailmaesitlusel ei olnud sõiduki jaoks hea algus.

Musk ise vabandas sõiduki esitlusel aset leidnud fiaskot välja sellega, et nende enda tehase testide ajal pidas klaas vastu.

„Me viskasime nii mutrivõtmeid kui köögivalamuid selle pihta, klaas ei purunenud. Veidral põhjusel tegi ta seda praegu,” märkis Tesla juht neljapäevasel üritusel „Ma ei tea, miks. Me teeme selle kindlasti korda,” lubas ta.

Hiljem jagas Musk Twitteris videot pärast esitlust tehases toimunud testimisest, kus on näha, kuidas veoki soomustatud klaas peab metallkuuli löögile kenasti vastu.