Auto24 müüb nädalakirja Autoleht veebiportaalile Geenius

Lugejate jaoks uus väljaandja muutusi ei too - ajakiri jätkab samas formaadis ja lugusid kirjutavad varasemast tuttavad ajakirjanikud. Küll on tellijatel hea teada, et alates 1. märtsist 2021 on e-arve püsimakselepingu alusel tasudes makse saajaks AllePal OÜ asemel Geenius Meedia OÜ. Toiming viiakse pangas läbi automaatselt ja tellijad ei pea sellega seoses midagi tegema. Seejuures jääb ajakirja tellimishind samaks.

Auto24 juht Daniel Skornjakov ütles, et otsustati ajakirja müüa, et keskenduda põhitegevusele. "Geenius Meedia on edumeelne meediagrupp ning annab Autolehe toimetusele võimaluse teha veelgi paremat autoajakirjandust suuremale lugejaskonnale."

Geenius Meedia tegevjuhi Siim Saidla sõnul andis ostutehing võimaluse tõusta Eesti autoajakirjanduse vaieldamatuks turuliidriks - ettevõte kirjastab juba Eesti suurimat autoportaali Autogeenius ja nüüd lisandub sellele suurim autoajakiri. "Autoleht on paberis tugev, aga meil oma portaalidega on kõik võimalused aidata väljaandel digipööre lõpuni viia," nentis Saidla.

1. märtsist on kõigil Geeniuse digitoodetele tellijatel ka ligipääs Autolehes ilmuvatele lugudele. "Oleme poole aastaga jõudnud enam kui 2000 maksva tellijani," rääkis Saidla. "Usun, et Autolehe sisu aitab meil kasvutempot veelgi kasvatada."

Poolte kokkuleppel tehingu hinda ei avaldata.